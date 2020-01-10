

الخرماء 15جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

تفقد محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي مركز الخرماء، بحضور رئيس المركز غالي بن صنيتان بن سحمان.

وناقش السعوي مع رئيس المركز موضوعات تعنى بأهالي وسكّان الخرماء، بما فيها الخدمات التي تلبي احتاجاتهم، بهدف تطويرها وتوفير الغائب منها، منوهاً خلال ذلك باهتمام بن سمحان، وموظفي المركز على جهودهم المبذولة في سبيل القايم بأعمالهم على الوجه الأكمل.

// انتهى //

22:40ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المذنب يتفقد مركز الخرماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.