

تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 91 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية في عمليات مختلفة، إلى جانب إيقاف شخصين ووسيطين من منظمي عملية الهجرة بمحافظتي صفاقس والمهدية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، بأن من بين المهاجرين 56 كانوا على متن قاربين بشواطئ مدينتي صفاقس والمهدية، وهم بصدد اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أن الوحدات صادرت خلال العملية سيارة، وشاحنة ودراجة نارية تستخدم لنقل المجتازين.

وأشار البيان إلى التحفظ على مجموعة من المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

// انتهى //

21:57ت م

0109





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 91 مهاجرًا غير شرعي في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.