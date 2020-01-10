سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2020

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات بعد إغلاق أسعار أمس الخميس، حيث تراجع متوسط السعر على شاشات البنك المركزي 6 قروش مسجلا 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 45.354 مليار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016. وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018 بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال العام الماضي، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، خلال التعاملات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع. وهو نفس السعر في المصرف المتحد.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.94 جنيه للشراء مقابل 16.04 للبيع على الدولار في بنوك قناة السويس والإسكندرية وعودة وبلوم والشركة المصرفية العربية وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان.

أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار على شاشات البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر 15.95 للشراء و16.05 للبيع وهو السعر ذاته في بنك مصر.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.69 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.75 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.32 جنيه للشراء مقابل 52.97 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.