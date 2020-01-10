برشلونة يبحث إقالة فالفيردي.. والكشف عن موعد الحسم

تنوي إدارة برشلونة، بحث إقالة، إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، وذلك عقب الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الخميس.

وودع برشلونة كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية، وذلك من نصف النهائي عقب خسارته من أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة".

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وذكر "راديو كتالونيا" أن إدارة برشلونة تبحث مسألة إقالة فالفيردي، على أن يكون حسم القرار يوم الإثنين المقبل.

ويقدم برشلونة مستويات متذبذبة منذ بداية الموسم الحالي، رغم تصدره ترتيب الدوري الإسباني بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل 4 وخسر 3.

وشهدت مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" لافتات تطالب برحيل فالفيردي، خصوصا أن جماهير برشلونة تشعر بالغضب من المدرب الإسباني، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين على يد روما الإيطالي في ربع نهائي الموسم قبل الماضي، وليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، رغم أفضلية الفريق الكتالوني في مباراتي الذهاب.

يذكر أن فالفيردي تولى تدريب برشلونة في صيف 2017، وفاز مع الفريق بلقبين للدوري الإسباني ولقب لكأس الملك ولقب للسوبر المحلي.