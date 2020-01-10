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انبعاثات الغاز تنخفض في المملكة 15 مليون طن
بعد تفعيل 80 مبادرة لكفاءة استعمال الطاقة
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
نجحت المملكة في تخفيض مستويات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بمقدار 15 مليون طن مقارنة بالعام الماضي، وذلك بحسب دراسة أصدرتها “كابسارك”.
وكانت المملكة سجلت في العام الماضي 577 مليون طن، لكنها انخفضت إلى 562 مليون طن هذا العام، ويعد ذلك أول تراجع كبير لمستويات انبعاثات الكربون في المملكة.
ويعود الانخفاض إلى تفعيل 80 مبادرة لتحقيق كفاءة استعمال الطاقة، وتقليل كثافة استهلاك الطاقة في قطاع البتروكيماويات، والحد من كمية النفط الخام المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
وصنفت وكالة الطاقة الدولية المملكة كأسرع رابع دولة في تخفيض انبعاثات الكربون بين دول مجموعة العشرين G20.
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