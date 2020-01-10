خريجو الدبلومات الصحية يأملون في التعيين : عاطلون منذ سنوات

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال أصوات خريجي الدبلومات الصحية تتكرر مطالبة بتوظيفهم، مقدمين العديد من الشكاوى والمطالب بحقوقهم المهضومة.

وقال محمد الحربي- خريج دبلوم صحي-: إنه عاطل منذ 7 سنوات، ولكنه لم يترك أي شيء لم يقدم له للعمل، ولكن في النهاية تم قبوله في القطاع الخاص بمرتب ضعيف.

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وطالب الحربي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، بتوفير وظائف لهم في الدفعة الثالثة.

أما فاطمة العيسى- خريجة دبلوم صحي- فقالت: إنها استقالت من وظيفتها في بداية 2018 على أمل أنها ستنضم إلى المعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام.

وتابعت: لكن صدمنا إن ما في دفعة ثالثة؛ لأن ما في أعداد كافية!

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