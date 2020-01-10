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خريجو الدبلومات الصحية يأملون في التعيين : عاطلون منذ سنوات
طالبوا بتوفير وظائف لهم في الدفعة الثالثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا تزال أصوات خريجي الدبلومات الصحية تتكرر مطالبة بتوظيفهم، مقدمين العديد من الشكاوى والمطالب بحقوقهم المهضومة.
وقال محمد الحربي- خريج دبلوم صحي-: إنه عاطل منذ 7 سنوات، ولكنه لم يترك أي شيء لم يقدم له للعمل، ولكن في النهاية تم قبوله في القطاع الخاص بمرتب ضعيف.
وطالب الحربي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، بتوفير وظائف لهم في الدفعة الثالثة.
أما فاطمة العيسى- خريجة دبلوم صحي- فقالت: إنها استقالت من وظيفتها في بداية 2018 على أمل أنها ستنضم إلى المعينين بالدفعة الثالثة، بعد برنامج تأهيل لمدة عام.
وتابعت: لكن صدمنا إن ما في دفعة ثالثة؛ لأن ما في أعداد كافية!
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