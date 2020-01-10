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التعليم تستعين بمنسقين للتوعية بلائحتها الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد الزايدي - الطائف

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، بتكليف اثنين من منسوبيها «منسق ومنسقة» للمشاركة في التوعية بلائحة الوظائف التعليمية الجديدة وموادها والتعديلات التي تمت على بعض موادها في الإدارة، وذلك رغبة من الوزارة في زيادة التواصل مع الميدان التعليمي فيما يتعلق باللائحة.

وعلمت «مكة» أن من مهام المنسق والمنسقة حضور الورشة التدريبية عن اللائحة، والتي ستقام في مقر الوزارة بالرياض، وإعداد وتنفيذ خطة تنفيذية للتوعية باللائحة لمنسوبي إدارة التعليم، وتنفيذ الورش واللقاءات التوعوية لجميع المشرفين التربويين وقادة ووكلاء المدارس قبل وبعد نفاذ اللائحة.

مهام المنسقين