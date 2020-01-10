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السماح بالرقية الشرعية في العلاج النفسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أجازت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، التي أقر وزير الصحة توفيق الربيعة تعديلها، أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين بضوابط، أبرزها منع الراقي من إعطاء وصف عن حالة المريض لذويه أو التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة.

ونصت اللائحة التي بدأ العمل بها أمس على أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، وترسل بياناته والمريض إلى الفريق الطبي الذي يحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع توضيح الأسباب.

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