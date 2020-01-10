شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أجازت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، التي أقر وزير الصحة توفيق الربيعة تعديلها، أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية عند رغبة المريض أو من يمثله شرعا في الاستعانة بأحد الرقاة الشرعيين بضوابط، أبرزها منع الراقي من إعطاء وصف عن حالة المريض لذويه أو التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة.
ونصت اللائحة التي بدأ العمل بها أمس على أن يكون الراقي مسموحا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، وترسل بياناته والمريض إلى الفريق الطبي الذي يحق له الموافقة أو الرفض أو تأخير الاستعانة بالراقي مع توضيح الأسباب.
الآلية
- موافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة العلاجية
- أن تكون الرقية وفق الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك
- توفير مكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض
كانت هذه تفاصيل خبر السماح بالرقية الشرعية في العلاج النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.