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أجواء قارسة البرودة على المملكة
تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تتواصل الأجواء القارسة البرودة على المملكة خلال الأيام المقبلة.
وقال المسند: لا زالت الكتلة الهوائية القارسة البرودة تتوغل ناحية أجواء المملكة، وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع القادم.
وأضاف أن مستوى خط الثلج الدائم اليوم منخفض في المناطق الشمالية من المملكة، ويبلغ ارتفاعه نحو 1600م فقط، علمًا أن قمم جبال اللوز يبلغ ارتفاعها 2549م.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، على معظم المناطق، مع غيوم جزئية على شمال المملكة، يصاحبها نشاط للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.
كما توقعت الأرصاد أن يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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