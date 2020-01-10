الناتو يرجح إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

رجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولنبرغ، أن يكون سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، يوم الأربعاء، ناجمًا عن نظام صاروخي إيراني؛ مما أدى إلى مقتل 186 شخصًا.

وقال ينس ستولتنبرغ: “لن أخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخباراتية، لكن ما يمكن أن أقوله هو أن ليس لدينا أي سبب يدعو لعدم تصديق التقارير التي شاهدناها من مختلف عواصم دول حلف الناتو”.

وكانت كندا وبريطانيا قد أعلنتا أن إيران أسقطت الطائرة قرب طهران، ربما عن طريق الخطأ.

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وفي المنحى نفسه، عرض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، المساعدة الكاملة على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في إطار تحقيقات الكارثة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتحقيق “مستقل وذي مصداقية” بشأن حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، والتي أسفرت عن مقتل 186 شخصًا كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، شتيفان دي كيرسمايكر، للصحفيين: “من المهم جدًّا بالنسبة إلينا أن تأخذ التحقيقات شكل تحقيق مستقل وذي مصداقية يجري بشكل يتناسب مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

من جهتها، صرحت إيران الجمعة، أنها تستطيع التأكيد بأن طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، “لم تصب بصاروخ”.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده: “هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ”.

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