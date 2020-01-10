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5 أمور يجب موافقة المستفيد عليها بخدمة التوصيل عبر التطبيقات
منها الأسعار وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك خمس أمور يجب أن يأخذ مقدم الخدمة موافقة المستفيد عليها عند التوصيل عبر التطبيقات.
وقالت الاتصالات في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه يجب أخذ موافقة المستفيد على الخدمة المقدمة، والأسعار وآلية الدفع، وأيضًا الإلغاء، وأخيرًا الاسترداد.
وقالت الهيئة: إنه يجب على مقدم خدمة التوصيل عبر التطبيقات إتاحة قنوات تواصل معه لخدمة المستفيد.
وتابعت الاتصالات: تتبُّع الطلب والتواصل مع مندوب التوصيل حق للمستفيد، ويجب على مقدم الخدمة توفيره.
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