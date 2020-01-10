5 أمور يجب موافقة المستفيد عليها بخدمة التوصيل عبر التطبيقات

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك خمس أمور يجب أن يأخذ مقدم الخدمة موافقة المستفيد عليها عند التوصيل عبر التطبيقات.

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وقالت الاتصالات في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه يجب أخذ موافقة المستفيد على الخدمة المقدمة، والأسعار وآلية الدفع، وأيضًا الإلغاء، وأخيرًا الاسترداد.

وقالت الهيئة: إنه يجب على مقدم خدمة التوصيل عبر التطبيقات إتاحة قنوات تواصل معه لخدمة المستفيد.

وتابعت الاتصالات: تتبُّع الطلب والتواصل مع مندوب التوصيل حق للمستفيد، ويجب على مقدم الخدمة توفيره.

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