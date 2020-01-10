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بيع فقعة بـ2100 ريال في حفر الباطن

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2020-01-10

بيع فقعة بـ2100 ريال في حفر الباطن

عُرضت في مزاد وسط تسابق لشرائها

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهد سوق الفقع بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، بيع أكبر فقعة بمبلغ 2100 ريال، حيث عُرضت في مزاد وسط تسابق من المتسوقين على شرائها.

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وشهد سوق الفقع بمحافظة حفر الباطن قبل أيام توفر أعداد كبيرة من الفقع الذي يجلبه الباعة من ضواحي المحافظة.

يُذكر أن موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.

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