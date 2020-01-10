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الطحالب وراء نفوق 290 سلحفاة بالمكسيك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مكسيكو سيتي نفق أكثر من 290 من السلاحف البحرية قبالة سواحل المكسيك بسبب انتشار الطحالب. وبحسب السلطات المكسيكية فإن الطحالب تحتوي على طفيليات تتسبب في إحداث شلل بالسلاحف، وتجعلها غير قادرة على التنفس. وكانت السلاحف نفقت بعد أن اتجهت إلى الشواطئ في أواخر ديسمبر الماضي بولاية أواكساكا على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، وجرى إنقاذ27 منها.



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