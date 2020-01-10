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الغسيل الالكتروني يقلص محلات تنظيف الملابس التقليدية بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دوسلدورف

تراجعت محلات تنظيف المنسوجات في ألمانيا من 15 ألف محل إلى 3000 محل بسبب تقديم شركات خدمات جديدة عبر الانترنت، بحسب ما أوضحه المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لتنظيف المنسوجات، أندرياس شوماخر.

وفيما تقلصت أعداد محلات التنظيف التقليدية، ظهرت الآن محلات غسيل تتواصل مع عملائها عبر الانترنت للجيل الذي يتسوق الكترونيا تماما مثل طلب الطعام، توفر على العملاء عناء الذهاب لأقرب محل غسيل لديهم، وتسهل عليهم إعادة ملابسهم بعد الانتهاء من غسيلها، حيث لا يتطلب ذلك سوى عدة نقرات عبر الانترنت، ليأخذ عمال الشركة الملابس المتسخة من العملاء، ثم يردونها بعد بضعة أيام، وذلك بعد غسلها وكيها.

ولم تجتذب هذه الفكرة الشركات الناشئة فحسب، بل أصبحت تجتذب أسماء شهيرة في المجال، ولكن هناك مشكلة في هذا الأمر، حيث إن الأسعار تكون غالبا مرتفعة مقارنة بالمغاسل «العادية»، وذلك بسبب تكاليف النقل الإضافية. كما أن هذه الخدمة تستوجب غالبا دفع رسوم توصيل أو تشترط ألا تقل الطلبيات عن حجم معين، وهنا يبدأ دور سلاسل المحلات التجارية، كأفرع لتسلم الملابس المتسخة من الزبائن وتسليمها لهم بعد غسلها.