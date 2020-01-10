شكرا لقرائتكم خبر

نزاع الأراضي يقتل 6 في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - هانوي

قتل ثلاثة قرويين، بينهم زعيم قروي، وثلاثة رجال شرطة على الأقل في فيتنام، في أعقاب نزاع بشأن حقوق الأراضي في إحدى القرى بضواحي هانوي، طبقا لما قاله أحد القرويين أمس، وذلك في أعقاب صراع وقع في قرية دونج تام. وجرى الإعلان عن أربعة قتلى، ثلاثة رجال شرطة وقروي، في بادئ الأمر في بيان صادر عن وزارة الأمن العام في فيتنام أمس الأول.

وارتفع عدد القتلى القرويين منذ ذلك الحين إلى ثلاثة على الأقل، من بينهم زعيم قبلي، يدعى لي دينه كينه وابنه لي دينه شوك.

وكتب عدد من المفكرين والكتاب الفيتناميين خطابا إلى كبار مسؤولي هانوي، طالبوا فيه بإنهاء «أعمال العنف» تجاه الأشخاص الذين فقدوا أراضيهم.