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حرائق الغابات في أستراليا تدمر 10 ملايين هكتار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

شارك الآلاف في أستراليا أمس في مظاهرات بعدما سئموا من الشعور بالحرارة المنبعثة من حرائق الغابات، والتي يرون أنها ترجع إلى التغير المناخي، وقرروا انتقاد ساسة بلادهم في احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد.

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وشارك عشرات الآلاف، وقد تضرر بعضهم مباشرة جراء حرائق الغابات، في معظم المدن الأسترالية الكبرى، ووجهوا انتقادات لطريقة الحكومة المحافظة في التعامل مع أزمة حرائق الغابات وطالبوا بإجراءات فورية في مواجهة التغير المناخي.

يشار إلى أن أكثر الحرائق أتت على نحو عشرة ملايين هكتار من الأرض في أنحاء أستراليا منذ بدء موسم حرائق الغابات في سبتمبر، ولقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم، ولحق الدمار بآلاف المنازل.

واحتشد عدد كبير من الأشخاص في مدن سيدني وملبورن وبريسبن وأديليد وهوبارت والعاصمة كانبرا رغم الطقس الحار الرطب والمطير، كما شهدت مدن أخرى مسيرات مماثلة.