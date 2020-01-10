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إصدار 2.7 مليون تأشيرة عمرة و179 ألف وثيقة تأمينية للمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي صدور 2,716,858 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام مطلع محرم الماضي حتى أمس الأول، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,412,572 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,037,631 معتمرا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

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وأوضح المستشار المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التي أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 حتى أمس الأول للمعتمرين بلغ 179,595 وثيقة، منها 37,158 وثيقة فعالة.

يذكر أن وثيقة التأمين الشامل التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية، وتعوضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,272,163 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 133,110 معتمرين، فيما وصل 7,299 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستانية 568,536 معتمرا، الإندونيسية 505,217، الهندية 292,822، المصرية 137,834، الماليزية 124,951، وتأتي بعدها كل من: التركية 94,854، البنجلاديشية 90,894، الجزائرية 89,006، الإماراتية 55,288، الفلسطينية 48,951 معتمرا.