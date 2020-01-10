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قرعة دوري أحياء مكة بنادي الوحدة

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قرعة دوري أحياء مكة بنادي الوحدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجري اليوم بمقر نادي الوحدة مراسم قرعة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في مكة المكرمة للموسم الحالي، والتي تنظمها الرابطة التابعة للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وستسحب القرعة بحضور رئيس رابطة فرق دوري الأحياء بالمملكة عادل الفقي وأعضاء مجلس إدارة الرابطة وعدد من نجوم كرة القدم السعودية، حيث ستنطلق منافسات البطولة في 20 يناير الحالي، بمشاركة أكثر من 1800 لاعب من 62 فريقا، وسيتم تصنيفها وفقا للائحة المسابقات في الرابطة.

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وسيقود المباريات 57 حكما حصلوا على رخصة حكم معتمد بعد تأهيلهم من قبل مدير تطوير في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا مرعي العواجي، في الدورة التي أقيمت الشهر الماضي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى 15 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 فرق، بحيث تقام 3 مباريات في اليوم، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.

يذكر أن دوري الأحياء يحظى باهتمام ومتابعة من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد، بعد انضمام الرابطة تحت مظلة الاتحاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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