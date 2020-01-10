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اليابان ترسل قوة بحرية إلى الشرق الأوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

أمرت الحكومة اليابانية أمس قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال مدمرة وطائرات للقيام بدوريات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وتهدف المهمة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أواخر العام الماضي، إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية في المسارات البحرية في المنطقة، ويأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيقوم بجولة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط، كما كان مخططا له في ظل تراجع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي إن آبي من المقرر أن يزور السعودية والإمارات وعمان اعتبارا من اليوم.