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قوات النظام السوري تقصف حلب وإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الطائرات الحكومية السورية مناطق في مدينة معرة النعمان وقرية معرشورين واوتو ستراد دمشق - حلب الدولي، إضافة إلى قصف القوات الحكومية السورية مناطق في خلصة والحميرة بريف حلب الجنوبي، وبلدة بابيلا بريف إدلب الجنوبي. وكان المرصد السوري أعلن صباح أمس أنه رصد قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدفت خلاله مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى معرشمشة وتلمنس ومعصران ومعرشورين والدير الشرقي والدير الغربي بريف المدينة.



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