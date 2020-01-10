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النفط يسجل أول تراجع أسبوعي منذ نوفمبر بعد انحسار المخاطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت أسعار النفط أول تراجع أسبوعي منذ نوفمبر الماضي في ظل تراجع المخاوف من اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، وهو ما بدد بالتالي القلق من تعطل إمدادات البترول من الشرق الأوسط.

وتراجعت عقود النفط الآجلة بنسبة 3% في بورصة نيويورك أمس الأول، وواصلت انخفاضها أمس، لتسجل تراجعا بنسبة 6 % الأسبوع الحالي.

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وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الأول على قرار غير ملزم لتحديد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في توجيه ضربات عسكرية لإيران، في حين تلقت واشنطن إشارات بأن طهران طلبت من ميليشيات تابعة لها في الشرق الأوسط عدم شن أي هجمات ضد مصالح أمريكية، بحسب ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لشبكة «فوكس نيوز».

وسجلت أسعار النفط انخفاضا هذا الأسبوع على خلفية الصدام بين واشنطن وطهران، ولكنها عادت الآن إلى مستوياتها قبل الغارة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وآخرين قرب مطار بغداد بالعراق أخيرا.

ولم يؤثر الصراع حتى الآن على إنتاج أو صادرات النفط في الشرق الأوسط، في حين تتمتع الأسواق العالمية بإمدادات مريحة، في ظل الاحتياطي الكبير للدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وزيادة الإنتاج الأمريكي من الخام.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن محلل الأسواق الأسيوية في مؤسسة «أكسي تريدر ليمتد» ستيفن إنيز قوله « تبدو المستويات الحالية للأسعار هي الصحيحة، ولكن إذا ما مرت عطلة نهاية الأسبوع دون حدوث أي عطل في الإمدادات، فمن الممكن حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار». وأضاف أن الجزء الأكبر من المخاطر قد تبدد.