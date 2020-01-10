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جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تنطلق بمشاركة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبوظبي

تشارك المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تنطلق في أبوظبي اليوم وتستمر يومين. ويترأس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان.

وانضمت المملكة لعضوية الوكالة منذ 29 يناير 2012 وتسهم في العديد من اجتماعاتها ومشاريعها، وعلى رأسها مشروع الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» منظمة دولية تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم، وقد تأسست في 26 يناير 2009، ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في أبوظبي، وانضمت لعضويتها حتى الآن 161 دولة، و22 دولة في طور الانضمام، حيث تسعى الوكالة إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسة في تشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

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وتهدف المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 لتنويع مزيج الطاقة المحلي عبر إدخال مصادر بديلة للطاقة كالطاقة الشمسية، والطاقة الجيوحرارية، وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعديد من الخطوات في هذا المجال من خلال المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة الذي تشرف عليه المدينة وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة.

وتتوفر خدمات المركز للمستفيدين في قطاع الطاقة المتجددة عبر «بوابة أطلس مصادر الطاقة المتجددة» http://rratlas.energy.gov.sa، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ذلك توطين

تقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بأنواعها المختلفة كتحلية المياه باستعمال الطاقة الحرارية الشمسية المركزة والاستثمار بها، وتطوير الكوادر البشرية اللازمة، وذلك لتلبية تطلعات واحتياجات هذا القطاع الحيوي من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والقدرات المطلوبة.

وتقوم المدينة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والشركاء الرئيسين لإدارة برنامج الطاقة المتجددة في المملكة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وفق خطط المشاريع والبرامج المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020.