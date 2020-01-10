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أسر شهداء الواجب في ضيافة المدينة الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس الأول أسر شهداء الواجب من جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن شتاء «عالم اللحظات»، بالتعاون مع وزارة الداخلية التي بدورها نظمته ضمن البرنامج الترفيهي والتثقيفي الخامس، بحضور كبار تنفيذي إدارة المدينة الاقتصادية ومنسوبيها. وشمل برنامج الزيارة مختلف القطاعات بالمدينة الاقتصادية للاطلاع على المرافق العامة والمشاريع الحيوية من بينها الأحياء السكنية المتنوعة، وميناء الملك عبدالله.

وعد الرئيس التنفيذي للمدينة أحمد لنجاوي الزيارة تشريفا للمدينة الاقتصادية وفخرا لها، وامتدادا للتعاون البناء بين جميع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاعات المساهمة في رؤية المملكة 2030.