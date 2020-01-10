السماح للجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من منتجات التبغ وفحصها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد الزايدي - الطائف
وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين لعام 1441. ويهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.
وعلمت «مكة» أن اللائحة سمحت بسحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
وعلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته متى ما دعت الحاجة لذلك.
يذكر أن كل من يتعاطى التدخين في الأماكن المحظورة يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، أما فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وأجازت لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوصة عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهات المختصة خلال 60 يوما، وعلى الجهة تحديد الإدارة المعنية بالتظلم لديها والإجراءات الخاصة بها.
وعلمت «مكة» أن المادة الرابعة في اللائحة سمحت للجنة الوطنية لمكافحة التبغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك برفع مرئياتها إلى الصحة بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء.
وأوضحت المعلومات أنه يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها والصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيئا من مشتقاته في تكوينها مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الالكتروني، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
كما شددت اللائحة على حذف جميع مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في المملكة بما في ذلك البرامج والوسائط الالكترونية، ويشمل الحذف كل ما يشجع على تعاطي التبغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان.
ويتعين على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعوية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.
أماكن منع التدخين وتعاطي التبغ ومشتقاته
- الساحات المحيطة بالمساجد لاسيما الحرمين الشريفين
- المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها
- المواقع التراثية والأثرية والمتاحف وقاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندواتالوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى.
- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
- الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
- وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
- مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
- المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
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