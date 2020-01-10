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القيادة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا بأدائه اليمين الدستورية

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القيادة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا بأدائه اليمين الدستورية
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بيدرو سانشيز، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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