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القيادة تهنئ رئيس وزراء إسبانيا بأدائه اليمين الدستورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بيدرو سانشيز، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة إسبانيا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.