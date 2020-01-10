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20 فنانا عالميا يستلهمون أفكارا لمنحوتاتهم بسمبوزيوم طويق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

انطلقت أمس أعمال «سمبوزيوم طويق الدولي للنحت» في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض ضمن مشروع «الرياض آرت»، بمشاركة 20 فناناعالميا.

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وابتدأ السمبوزيوم بجولة للفنانين، زاروا فيها موقع العمل الجديد وقصر طويق التاريخي، كما تأملوا في خصائص الموقع لاستلهام أفكار لمنحوتاتهم التي سينفذونها خلال الفترة من 10 إلى 30 ينايرالحالي، حيث سيطوعوا الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالا تحاكي الرمزية التاريخية لجبل طويق.

ويشارك نحاتون من مختلف دول العالم، هم كارول تيرنر من أمريكا، وإيزابيل لانجتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولا فليسيغ من فرنسا، وهيروشي ميوشي من اليابان، وأنتونيوس ميرودياس من اليونان، وبيتر بيتروف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق.

من أهداف سمبوزيوم طويق: