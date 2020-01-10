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الأكلات الشعبية تستهوي زوار موسم حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل حظيت المأكولات الشعبية التي تقدمها الأسر المنتجة المشاركة في فعاليات موسم حائل 2019 بإقبال الزوار، لما تشتهر به المائدة الحائلية من تنوع وقيمة غذائية خاصة أيام الشتاء. وتقدم 50 أسرة مشاركة في الموسم عددا من الأصناف التي تشتهر بها المنطقة ومنها «التمن»، وهو نوع من الأرز يطبخ مع اللحم والخضار خاصة القرع، إضافة إلى «الجريش والهريس والقرصان والمطازيز والمرقوق» المكون من الخضار واللحم ورقائق عجين الدقيق البر». واحتلت الأكلة الشعبية «الكبيبا» قائمة الوجبات اليومية المطلوبة في الفعاليات التي يحرص الجميع على تذوقها.



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