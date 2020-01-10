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3 منتجعات تحمل علامة «أمان» ترفد سياحة العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير ثلاثة منتجعات سياحية في العلا تحمل علامة «أمان» ستبنى بحلول عام 2023 بما يعزز مستوى الخدمات السياحية في المحافظة.

وتتجه العلا إلى استقطاب مليوني زائر بحلول عام 2035، عبر تطوير المحافظة لوجهة تراثية وثقافية وسياحية عالمية استثنائية، وتعزيز قدرة المطار على استقبال الرحلات الدولية المباشرة من مختلف الوجهات الإقليمية والدولية إليها.

وفتحت منطقة العلا صفحات التاريخ من جديد لتبهر زوارها بما تمتلك المنطقة من قيمة تاريخية، فما أن تبدي لك المدينة معالمها الثرية بالتاريخ إلا وتكتشف بين كثبانها وجلاميدها روائع طبيعية فريدة في شكلها وتنوعها قلما تشاهدها في المواقع السياحية العالمية.

ولما كانت العلا في سالف العصر جسرا حضاريا بين الشرق والغرب بوصفها إحدى محطات طريق البخور، وملتقى للحوار الثقافي والحضاري، سعت الهيئة الملكية للعلا لتجسيد قيم التنوع بإبرازها اليوم من خلال المهرجان العالمي (شتاء طنطورة) الذي يسلط الضوء على

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الفنون والثقافة والتاريخ والتراث في محافظة العلا، ومكنت عبر فعالياتها السياح والزوار من مختلف دول العالم من الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية والمغامرات، دعمت ذلك الخطوات التي انتهجتها المملكة أخيرا لدعم السياحة واستقبال السياح عالميا، منها إطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية، فيما أتاحت من خلال الرابط المخصص خدمة الحجز وتحديد مدة الرحلة السياحية.

ومساحة العلا على امتدادها اكتسبت تميزا نوعيا في انتشار الآثار والمواقع التاريخية والبساتين والقرى الأثرية، وتوزعت وفق مخطط هندسي طبيعي أذهل من يزورها رغم حداثة برنامج العمل السياحي الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا.

واستطاعت المملكة أن تكشف عن كنوز العلا للزوار والسياح عبر برامج تسويقية مختلفة عززت من حضورها على مختلف الأصعدة، شملت المؤتمرات والملتقيات والمنتديات العالمية لتصبح العلا اليوم أحد أهم الوجهات العالمية المسجلة بمنظمة اليونسكو.

من تجهيزات الهيئة: