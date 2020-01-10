جدة تصحو على حريق برج الكورنيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي - جدة
سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع فجر أمس في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة دون تسجيل إصابات، فيما أدى تطاير الشرر إلى احتراق النخيل أسفل البرج.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن عمليات 911 تلقت بلاغا مفاده وجود حريق في أعلى برج تحت الإنشاء، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة.
وبين أن الحادث عبارة عن احتراق في الدورين العلويين، واللذين توجد بهما سقالات معدنية، وتمكنت الفرق من احتوائه والعمل على منع امتداده، لافتا إلى إخلاء الأبراج المجاورة احترازيا، نظرا لتطاير الشرر، نتيجة الحريق وشدة الرياح، كما أخليت المناطق المجاورة، بينما باشرت فرق التحقيق عملها ميدانيا لمعرفة الأسباب.
عن حريق برج جدة:
- 5:20 صباح الجمعة ورد البلاغ
- 11:20 السيطرة على الحريق بنسبة 60%
- 24 فرقة إطفاء وإنقاذ تعاملت معه
- 4 آليات وسلالم و3 وحدات للمباني العالية
- الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة أعلى البرج
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