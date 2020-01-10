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الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يسعى الهدف العاشرمن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى المساوة، ولكن غياب المساواة لم يزل قائما، حيث توجد تبايانات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وهناك إجماع متزايد على أن النمو الاقتصادي غير كاف لتقليل الفقر إلا إذا كان شاملا وفعالا في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. وبحسب الأمم المتحدة توجد حاجة لزيادة مناطق التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأفضلية لصادرات البلدان النامية، فضلا عن زيادة حصة التصويت الممنوحة للبلدان النامية في صندوق النقد الدولي.

حقائق

1 تظهر الإحصاءات المقدمة من البلدان النامية أن الأطفال في 20% من أفقر القطاعات السكانية يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بمعدل ثلاثة أضعاف عن نظرائهم في القطاعات الأكثر ثراء.

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2 زاد نطاق الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي زيادة كبيرة، ومع ذلك زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تكبد نفقات طبية كارثية خمسة أضعاف عن غيرهم.

3 رغم انخفاض عدد وفيات الأمهات عموما في غالبية البلدان النامية، زاد احتمال وفاة النساء الريفيات في أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.

4 يعود ما يصل إلى 30% من التفاوت في الدخل إلى أسباب منزلية، بما في ذلك التفاوت بين النساء والرجال.

الأهداف بحلول 2030