حقيقة وفاة الشيخ محمد العريفي جراء مرض خطير

تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة خبر وفاة محمد العريفي الشيخ السعودي الشهير متأثرا بمرض خطير أصابه مؤخرا.

وقالت صفحة إخبارية سعودية، إن الشيخ محمد العريفي أصيب بمرض خطير في الآونة الأخيرة مما جعله يلتزم في الفراش وعدم الظهور وحتى عدم المشاركة على موقع التواصل الاجتماعي.

ولم ينشر أي مصدر رسمي سعودي نبأ وفاة محمد العريفي حتى هذه اللحظة، حيث تبقى هذه الأنباء مجرد شائعات إلى حين تأكيدها من المصادر الرسمية في المملكة العربية السعودية.

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والشيخ محمد العريفي يبلغ من العمر 49 عاما، وهو داعية إسلامي سعودي، وأستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود، نشأ في مدينة الدمام ودرس بها المراحل الدراسية الأولى، ثم درس في ثانوية السمهودي، وكان ينوي دراسة الطب لحظة تخرجه، ولكن تراجع والتحق بكلية الشريعة، وبعد ذلك تقدم للدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.