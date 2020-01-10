“المدني”: 24 فرقة إطفاء وطيران الأمن شاركوا في إخماد حريق جدة -صور

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن فرق الإطفاء لا زالت تتأكد تمامًا من اكتمال عمليات الإخماد والتبريد إثر حادث الحريق الذي اندلع اليوم في مبنى تحت الإنشاء بحي الشاطئ بجدة. وقال “القرني”: تلقت عمليات 911 البلاغ في تمام الساعة 5:20 صباحاً بنشوب حريق في أعلى برج تحت الإنشاء بحي الشاطئ قبالة كورنيش جدة، وعلى الفور انطلقت الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث.

وأضاف: شاركت ٢٤ فرقة إطفاء وإنقاذ وأربع آليات سلالم وثلاث وحدات المباني العالية، كما تمت الاستعانة بطيران الأمن في عمليات المكافحة في أعلى البرج. وأردف: الحادث ‏كان عبارة عن حريق في الدورين العلويين من المبنى، والمشتملين على قوالب معدنية. وتمكنت الفرق من الوصول إلى نقاط الحادث واحتوائه والعمل على منع امتداده. وأشار إلى إخلاء الأبراج المجاورة من السكان احترازياً؛ نظراً لتطاير الشرر نتيجة الحريق وشدة الرياح، كما تم إخلاء المناطق المجاورة وإغلاق منطقة الحادث لضمان سلامة السكان والمارة. وأوضح المتحدث أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات بالموقع، لافتًا إلى أن فرق التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لمعرفة أسباب الحادث.