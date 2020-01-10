“العمل” تدعو الشركات إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة.. ما فائدته؟

دعا متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة. وأوضح أبا الخيل، أن الدليل يوحد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود، بدءًا من إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ولكل مستوى وظيفي.
وأضاف أن المقاولين سيكون في مقدورهم الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً عليها، مرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع. وأشار إلى أنه لخلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، يُلزم الدليل المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف في بوابة (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.
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