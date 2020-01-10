أمير تبوك يوجه الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج

وجه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة في المناطق التي تشهد تساقط الثلوج، ورفع الجاهزية اللازمة وتطبيق الخطط المعدة سابقا وتنفيذها في مثل هذه الحالات. وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي القحطاني أن أمير المنطقة وجه بالعمل على تكثيف التواجد بما يضمن تحقيق السلامة للجميع ليتمكن القادمون والمتنزهون من الأسر والأفراد من داخل وخارج المنطقة من الوصول إلى مواقع تساقط الثلوج والاستمتاع بالأجواء.

وأشار القحطاني إلى أن الجهات الأمنية ودوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، والجهات الصحية كثفت من تواجدها سواء بالطاقات البشرية أو الآليات والمعدات التي تستخدم في مثل هذه الحالات وبمختلف المواقع بجبل اللوز والطرق المؤدية إليه أو غيره من المواقع. وكان عدد من محافظات تبوك ومراكزها (جبل اللوز والظهر والزيتة ومركز علقان وفي عدد من المواقع) شهد تساقط الثلوج، واكتست باللون الأبيض.