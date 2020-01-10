“الأرصاد” تُطلق تنبيهات بتقلبات جوية على أجزاء من بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة تنبيهات تحذر من تقلبات جوية اليوم الجمعة، على أجزاء ومحافظات من عدد من بعض المناطق، تضمنت هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. ففي منطقة مكة المكرمة نبهت الأرصاد أن التقلبات الجوية تشمل محافظات: مكة المكرمة، والطائف، وميسان، والكامل، والليث، وخليص، ورابغ، والمشاعر المقدسة، وذلك بداية من الساعة 1:30 ظهراً وحتى الساعة 11:30 مساءً. أما في منطقة جازان فشملت تنبيهات الأرصاد مدينة جيزان، وكلاً من محافظات: أبو عريش، والحرث، والداير، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وفي المنطقة الشرقية نبهت الأرصاد من احتمال هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الأحساء، والدمام، والجبيل، والخبر، والخفجي، والعديد، والقطيف، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وقرية العليا، بداية من 1:30 ظهراً وحتى 11:30 مساءً. في حين نبهت الأرصاد من احتمال هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة القصيم تشمل محافظات: الأسياح، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبرا، وعقلة، والصقور، وعنيزة، وعيون الجواء، وذلك بداية من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:30 مساءً.

أما في منطقة حائل فنبهت الأرصاد من هطول أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح وتدنٍ في الرؤية أيضاً، على: الحائط، والشملي، والسليمي، والشنان، والغزالة وسميراء، وموقق، بداية من الساعة 1:30 ظهراً وحتى الساعة 11:30 مساءً. فيما نوهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بالمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.