︎ . النوع : جينيسيس G90 2020

المواصفات: المحرك 6 سلندر ، وسعته 3.8 لتر ، قوة أحصنه 315 حصان .

السعر: 275.000 ريال سعودي ( شامل القيمة المضافة ) وتختلف حسب الفئات





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور … شاهد جينيسيس G90 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.