السعودية اليوم / أمطار وثلوج على مركزي الظلفة وحالة عمار بمنطقة تبوك



تبوك 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم, أمطار تراوحت ما بين المتوسطة إلى الخفيفة مصحوبة بالثلوج على مركز الضلفة شملت المركز وضواحيه, فيما هطلت أمطار على حالة عمار شملت العنيق والبديع وذات الحاج مصحوبة بالثلوج على مركزي الشايب ورجوم الطياره.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:42ت م

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