

تونس 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

قبضت وحدات من الأمن التونسي على أحد قادة ما يسمى بـ"أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، بمدينة حيدرة في محافظة القصرين وسط غرب تونس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم تنفيذ عملية استباقية نوعية استهدفت العنصر الإرهابي وهو مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وشارك في أغلب العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم المذكور.

وأضاف أنه تم خلال العملية مصادرة بندقية وكمية من الذخيرة ومواد لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض أخرى مختلفة.

// انتهى //

19:38ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القبض على أحد قادة جماعة إرهابية بوسط غرب تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.