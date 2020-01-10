السعودية اليوم / الرحلة التدريبة الكشفية السعودية تواصل فعالياتها في مخيم لانوشي الأمريكي



الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وتلقى المستهدفين من الرحلة التدريبية من عمداء شؤون الطلاب ومساعديهم والعاملين في الجامعات ومن في حكمهم ، خلال الأيام الماضية في الدراسة الأولية مجموعة من الجلسات التدريبية تضمنت تعريف بالحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها ، وطبقوا تدريباً عملياً على فنون ممارسة استخدام الحبال ، والتقاليد الكشفية ، والنداءات والتشكيلات.

كما تلقى المشاركين في الدراسة التأسيسية جلسات تدريبية عن دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية وواجباته واحتياجاته ،والتنظيمات الكشفية ، وتشكيل الوحدة حسب المرحلة ، ومجالات المناهج الكشفية وأساليب تطبيقها وممارستها والتدرج فيها ، واجتماعات الوحدة وسجلاتها ومجلس الشرف ، والطريقة الكشفية، وتلقى المشاركين في الدراسة المتقدمة دور ومسؤوليات قائد الوحدة، ومفهوم القيادة وانماطها ونظرياتها ، وتدريب الفتية ، والمناهج الكشفية من حيث المفهوم واسس البناء والتطوير ، ومفاهيم وتطبيقات في الكشفية والمجتمع.

كما تلقى المشاركين في دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات ، جلسة في دور مساعد مفوض تنمية القيادات واحتياجاته، وجلسات عن سياسة تنمية القيادات( الراشدون في الكشفية ) وفي الاتجاهات الحديثة في التدريب، وتصميم الجلسات التدريبية، واسس تقديم المشورة ، وقيادة البرامج التدريبية ، فيما تلقى المشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات جلسات في تحديد الاحتياجات التدريبية وطرق اشباعها، ومهارات العلاقات الانسانية في التدريب، وتصميم البرامج التدريبية .

// انتهى //

18:22ت م

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الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية ، تنفيذ فعالياتها في برنامج الرحلات التدريبية، الذي بدأ الأربعاء الماضي في مخيم لانوشي الكشفي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريد بالولايات المتحدة الامريكية ، التي يشارك فيها أكثر من 100 دارس وقائد كشفي .وتلقى المستهدفين من الرحلة التدريبية من عمداء شؤون الطلاب ومساعديهم والعاملين في الجامعات ومن في حكمهم ، خلال الأيام الماضية في الدراسة الأولية مجموعة من الجلسات التدريبية تضمنت تعريف بالحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها ووسائلها وتنظيمها ، وطبقوا تدريباً عملياً على فنون ممارسة استخدام الحبال ، والتقاليد الكشفية ، والنداءات والتشكيلات.كما تلقى المشاركين في الدراسة التأسيسية جلسات تدريبية عن دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة الكشفية وواجباته واحتياجاته ،والتنظيمات الكشفية ، وتشكيل الوحدة حسب المرحلة ، ومجالات المناهج الكشفية وأساليب تطبيقها وممارستها والتدرج فيها ، واجتماعات الوحدة وسجلاتها ومجلس الشرف ، والطريقة الكشفية، وتلقى المشاركين في الدراسة المتقدمة دور ومسؤوليات قائد الوحدة، ومفهوم القيادة وانماطها ونظرياتها ، وتدريب الفتية ، والمناهج الكشفية من حيث المفهوم واسس البناء والتطوير ، ومفاهيم وتطبيقات في الكشفية والمجتمع.كما تلقى المشاركين في دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات ، جلسة في دور مساعد مفوض تنمية القيادات واحتياجاته، وجلسات عن سياسة تنمية القيادات( الراشدون في الكشفية ) وفي الاتجاهات الحديثة في التدريب، وتصميم الجلسات التدريبية، واسس تقديم المشورة ، وقيادة البرامج التدريبية ، فيما تلقى المشاركين في دراسة مفوض تنمية القيادات جلسات في تحديد الاحتياجات التدريبية وطرق اشباعها، ومهارات العلاقات الانسانية في التدريب، وتصميم البرامج التدريبية .// انتهى //18:22ت م0079

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