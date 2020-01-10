السعودية اليوم / "صحة الرياض" تواصل جهودها الطبية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الرياض 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض "صحة الرياض" جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة المقام حالياً في الصياهد للتطعيم بلقاح الأنفلونزا ، وذلك عبر تقديم التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان .

و أوضحت "صحة الرياض" أن فرق التطعيم تتواجد في المواقع التابعة لها لتقديم خدمات التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان، وسط تجاوب كبير وإقبال من المخالطين من الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة .

وحثت "صحة الرياض" على ضرورة أخذ اللقاح لكل من الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل ، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وفي نفس الاطار واصلت فرق "صحة الرياض" للتوعية استهداف زوار المهرجان بالرسائل التوعوية.

وقامت فرق التوعية بتوزيع رسائل حول الأمراض التنفسية، والانفلونزا وغيرها.

يشار إلى أن مشاركة "صحة الرياض" لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، تشمل مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع، وتشمل مركزين صحيين بالقرب من المهرجان وهما: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية .

وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان.

كما جهزت (الصحة) 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل الحالات، حيث تأتي مشاركة (الصحة) في المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي جانب آخر دعت "صحة الرياض" الزوار والمشاركين في مهرجان مزاين الملك عبدالعزيز للابل ، إلى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية ، تجنباً للحوادث .

// انتهى //

18:10ت م

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