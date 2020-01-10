السعودية اليوم / الدفاع المدني بجدة يباشر حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء //للصحف فقط//



جدة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: "بأن رجال الدفاع المدني باشروا عند الساعة 5:20 من صباح اليوم حريقا بالأدوار العليا من برج سكني تحت الإنشاء على كورنيش جدة حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريق والحيلولة من انتشاره للأبراج والمناطق السكنية المجاورة التي تم إخلاءها من السكان والمارة احترازياً خلال عمليات مكافحة الحريق ، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد ، بحمد الله ، لأي ضرر.

وأوضح القرني أن الحريق بدأ في الدورين العلويين ، وشارك في مكافحته واحتوائه 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم, بالاضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية, كما شارك طيران الأمن في عمليات مكافحة النيران في أعلى البرج.

وأفاد أن الفرق الميدانية لا زالت تواصل مهامها في عمليات التبريد ، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانياً لتحديد أسباب الحادث .

//للصحف فقط// // انتهى //

17:58ت م

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