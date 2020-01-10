السعودية اليوم / أمطار غزيرة وثلوج على مراكز محافظة حقل



تبوك 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10يناير 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت مابين الغزيرة إلى المتوسطة مصحوبة بتساقطات كثيفة للثلوج على مراكز محافظة حقل شملت مركز القصير وضواحيه السر والوادي الأسمر .

كما هطلت أمطار على مركز أبو الحنشان شملت المركز وضواحيه وهطلت الثلوج على قمم الجبال المحيطة بالمركز، كما تساقطت الأمطار المصحوبة بالثلوج على مركز علقان شملت الظهر والصدارة، وعلى مركز الزيتة والهجر التابعة له ووادي نتيش والوادي الأبيض والضيفة والخرج والشقة ووادي أذل والرص.

فيما شهد مركز الوادي الجديد هطول أمطار شمل كلا من المخطط وجله وعناب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:26ت م

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