السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا من اليامون



جنين 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً فلسطينياً من بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة اليامون واعتقل الشاب بعد مداهمة منزل ذويه.

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17:10ت م

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