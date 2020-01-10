ثقافي / أمسية ثقافية سعودية بالقاهرة حول التراث الغنائي والشعري بالمملكة



القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واس

أقام صندوق التنمية الثقافية المصري "بيت الغناء العربي"، الليلة الماضية، أمسية ثقافية، تحت عنوان "الأغنية

وتحدث خلال الأمسية الباحث الموسيقي السعودي الدكتور أحمد الواصل عن تاريخ الموسيقى في المملكة العربية السعودية، وتنوع الفن الذي يميزه، وعن المجال الفني المتقارب بين المملكة ومصر عبر التاريخ.

كما ألقى الشاعر السعودي ضياء خوجة قصائد شعرية متنوعة تخللتها جلسة نقاشية تحدث فيها حول علاقته بالفنانين السعوديين والملحنين العرب الذين تعامل معهم طوال رحلته الممتدة.

وأتاح الصالون الثقافي فرصة أمام الجمهور المصري للتعرف على تاريخ وأبعاد التنوع الموسيقي والغنائي والتجارب الشعرية في المملكة، بما تحتويه من تفرد وعبقرية تستمدها من الطبيعة الجغرافية للمملكة.

// انتهى //

17:07ت م

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القاهرة 15 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 10 يناير 2020 م واسأقام صندوق التنمية الثقافية المصري "بيت الغناء العربي"، الليلة الماضية، أمسية ثقافية، تحت عنوان "الأغنية السعودية .. رسائل الماضي وآمال المستقبل"، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.وتحدث خلال الأمسية الباحث الموسيقي السعودي الدكتور أحمد الواصل عن تاريخ الموسيقى في المملكة العربية السعودية، وتنوع الفن الذي يميزه، وعن المجال الفني المتقارب بين المملكة ومصر عبر التاريخ.كما ألقى الشاعر السعودي ضياء خوجة قصائد شعرية متنوعة تخللتها جلسة نقاشية تحدث فيها حول علاقته بالفنانين السعوديين والملحنين العرب الذين تعامل معهم طوال رحلته الممتدة.وأتاح الصالون الثقافي فرصة أمام الجمهور المصري للتعرف على تاريخ وأبعاد التنوع الموسيقي والغنائي والتجارب الشعرية في المملكة، بما تحتويه من تفرد وعبقرية تستمدها من الطبيعة الجغرافية للمملكة.// انتهى //17:07ت م0063

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