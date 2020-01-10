عقوبات أمريكية جديدة على إيران.. شركات ومسؤول

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرًا بإضافة أفراد إلى قائمة العقوبات ضد إيران.

وقال منوشين: إنه تم فرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد، كما سيتم فرض عقوبات ضد مسؤول إيراني رفيع المستوى بشأن البرنامج الباليستي.

وأضاف: سنواصل فرض عقوبات حتى تتوقف إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن أمريكا ستفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متهمين بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، متابعًا أن واشنطن تهدف إلى منع إيران من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة العربية.

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وتابع بومبيو: امتلكنا معلومات محددة عن هجمات إيرانية مرتقبة ضد أهداف أمريكية، والعقوبات الأمريكية تستهدف قلب أجهزة الأمن الإيرانية.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة رويترز الخبر الحصري لصحيفة “متابعات الخليج 365” حول دور لدمشق في قتل الهالك قاسم سليماني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين في العراق لم تسمّهم، قولهم: إن ”وكالة الأمن الوطني“ العراقية لديها ”مؤشرات قوية على أن شبكة من الجواسيس داخل مطار بغداد، متورطة بتسريب تفاصيل أمنية حساسة“ للولايات المتحدة، ساعدت بقتل قائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف المسؤولون، أن من بين المشتبه بهم اثنين من موظفي الأمن في مطار بغداد، بالإضافة إلى سوريّين اثنين من موظفي شركة ”أجنحة الشام“ التي استقل سليماني طائرتها في رحلته الأخيرة، أحدهما في مطار دمشق، والآخر يعمل على متن الطائرة.

وبحسب “رويترز” يخضع السوريان المشتبه بهما للتحقيق الآن من قبل مخابرات النظام. وأن المتورطين المفترضين الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم، هم جزء من مجموعة أوسع نقلت معلومات للأمريكيين.

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