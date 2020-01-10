انخفاض درجات الحرارة غدًا مع غبار

2020-01-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، على معظم المناطق، مع غيوم جزئية على شمال المملكة، يصاحبها نشاط للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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