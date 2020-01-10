شكرا لقرائتكم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف أسر شهداء الواجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-10 مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف أسر شهداء الواجب ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس متابعات الخليج 365 - الرياض استضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أسر شهداء الواجب، ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب بوزارة الداخلية. Advertisements وفي وقت سابق، شاركت أمانة محافظة جدة في فعاليات البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب. واستضافت أمانة جدة أبناء شهداء الواجب في منطقة جدة التاريخية بالترحيب والعروض الشعبية والهدايا التذكارية، كما صحبتهم في جولة ميدانية على أهم المواقع التاريخية. وزار أبناء شهداء الواجب أيضًا ضمن فعاليات البرنامج الترفيهي، بيت نصيف التاريخي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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