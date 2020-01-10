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الدفاع المدني بجدة يباشر حادث حريق في برج سكني تجاري تحت الإنشاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، بأن رجال الدفاع المدني باشروا عند الساعة 5:20 من صباح اليوم حريقا بالأدوار العليا من برج سكني تحت الإنشاء على كورنيش جدة، حيث تمت بتوفيق الله السيطرة على الحريق والحيلولة من انتشاره للأبراج والمناطق السكنية المجاورة التي تم إخلاؤها من السكان والمارة احترازيا خلال عمليات مكافحة الحريق، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي ضرر.

وأوضح القرني أن الحريق بدأ في الدورين العلويين، وشاركت في مكافحته واحتوائه 24 فرقة إطفاء وإنقاذ و4 آليات سلالم، بالإضافة إلى 3 معدات مخصصة للمباني العالية، كما شارك طيران الأمن في عمليات مكافحة النيران في أعلى البرج.

وأفاد أن الفرق الميدانية لا تزال تواصل مهامها في عمليات التبريد، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت عملها ميدانيا لتحديد أسباب الحادث.