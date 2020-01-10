أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 10/1/2020

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 10/1/2020، تراجع ملحوظ في سعر الأعيرة المختلفة في سعر الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة في محافظات ومدن المملكة، وهذا بعد الارتفاع القوي الذي حققه الذهب خلال الأيام الماضية، ويزداد البحث عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع المتغيرات التي يشهدها الذهب.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية 10/1/2020

سجل الجرام عيار 24 نحو 187.3 ريال مقابل 49.85 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 171.44 ريال مقابل 45.70 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 163.65ريال مقابل 43.62 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 140.27ريال مقابل 37.39 دولار.

سجل الجرام عيار 14 نحو 109.10 ريال مقابل 29.8 دولار.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 93.51 ريال مقابل 24.93 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.309 ريال مقابل 348.97 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 187.028 ريال مقابل 49.852 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.817 ريال مقابل 1.550 دولار.

وقد تتأثر أسعار في المملكة العربية السعودية بالسعر العالمي للذهب والذي تعتبر سبب رئيسي في تغير أسعار الذهب بشكل مستمر سواء بالارتفاع أو التراجع.