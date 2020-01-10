السعودية | رئيس مجلس الوزراء التشيكي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء التشيكي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:28 مساءً, 10 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل رئيس مجلس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بمقر رئاسة الحكومة اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي يزور التشيك حاليًا.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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